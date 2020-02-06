Украина Снежная буря накроет ряд областей: где выпадет до полуметра снега

2020-02-06 21:30 171

Снежный шторм уже натворил беды в Украине, но на этом он останавливаться не собирается. Сегодня в ряде областей страны ожидаются сложные погодные условия – сильный снег, метели, штормовой ветер. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, 6 февраля в центральных областях снег, порывы ветра 15-20 м/с. Местами гололед и налипание мокрого снега, метели, на дорогах будет скользко. Из-за сильных осадков ожидается образование снежного покрова 10-15 см. В Кировоградской, на юге Харьковской, на севере Донецкой и Луганской областей образования снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололед.

Сложные погодные условия сегодня обещают и в южных, восточных и Днепропетровской областях (II уровень опасности): ночью и утром существенный, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололед.

Скользкие дороги будут и в Киевской области. В ГСЧС отмечают, что в связи с осложнением погодных условий на дорогах может быть нарушение или прекращение движения транспорта, могут пострадать линии электропередач.

В то же время в ближайшие дни ожидается еще большее похолодание: 7-9 февраля снижение температуры ночью до 7-13 градусов мороза, днем ​​до 1-6 мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16 градусов ниже нуля, днем – ​​5-10 мороза.