Украина Украинцы возмущены: теперь каждый может узнать, сколько денег на вашей банковской карте

2020-02-06 22:30 201

Отныне практически любой человек будет иметь доступ к банковскому счету другого человека. Точнее, сможет узнать, какое количество денег находится на карте.

Правительство Украины несколько упростило для правоохранительных органов доступ к банковским счетам украинцев. Национальный банк теперь упростил процедуру запроса информации по платежной карте человека и решения суда теперь не нужно ждать.

Доступ к таким данным теперь смогут получить работники прокуратуры, Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

До того как процедура доступа к банковской тайне была упрощена, такими полномочиями обладали сотрудники СБУ, налоговой службы, Национальной полиции, а также Антимонопольного комитета Украины.

Новая процедура доступа к банковским счетам украинцев это не что-то новое, а немного упрощенная схема, которая существовала и до этого. Депутаты Украины попросту внесли несколько изменений в закон "О банках и банковской деятельности" еще 31 октября 2019 года. Теперь эти правки позволяют правоохранительным органам в пределах своих полномочий получить информацию об интересующих их контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

Таким образом, если будет стоять вопрос о необходимости проверки счетов в банках украинца, то теперь это можно будет запросто сделать. Ранее на это процедуру могли уйти недели, что тормозило многие административные и криминальные дела. Рассмотрение дела могло затянуться на неопределенный срок.