Украина Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда

2020-02-09 13:30 192

 

В рамках борьбы с коррупцией правоохранителям позволили требовать от банков информацию о клиентах в обход положений о банковской тайне. В частности, им больше не требуется получать для этого решение суда. Такие изменения утверждены постановлением Национального банка Украины (НБУ) №13 от 31 января 2020 года.

В Нацбанке заявили, что эти изменения соответствуют положениям закона о незаконном обогащении.

"НБУ согласовал свои нормы с положениями принятого в октябре 2019 года закона о незаконном обогащении", – рассказали в пресс-службе регулятора.

Поэтому теперь прокуратура, Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины и Антимонопольный комитет могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая данные о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

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