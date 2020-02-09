Украина У первого украинца обнаружили коронавирус

2020-02-10 08:00 255

Украинец с круизного лайнера Diamond Princess заразился китайским коронавирусом. У больного нет никаких серьезных симптомов болезни.

Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины. Об этом сообщает на The Mainichi.

Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.

По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания. Болезнь обнаружена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразился - житель Гонконга с гражданством США. Больные были эвакуированы с судна и госпитализированы.

По данным издания Nhk, зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.

Ранее сообщалось, что лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров обнаружили коронавирус 2019-nCoV.