Украина Коронавирус обнаружили у второго гражданина Украины

2020-02-10 21:30 402

Украинцы заразились на карантинном круизном лайнере Diamond Princess в Японии

Среди людей, которые заразились новым типом коронавируса на борту японского круизного лайнера Diamond Princess, обнаружили второго гражданина Украины.

Об этом сообщает японский телеканал NHK, ссылаясь на данные местного Министерства здравоохранения.

Согласно полученным 10 февраля результатам анализов 439 пассажиров и членов экипажа стало известно еще о 66 инфицированных людях на борту. Таким образом, совокупное количество людей с вирусом 2019-nCoV на корабле составляет 135.

"Среди 66 новых зараженных лиц 10 февраля: 45 – японцы, 11 – американцы, 4 – австралийцы, 3 – филиппинцы. Один канадец, один британец и один украинец", – утверждают журналисты.

Украинские власти уже подтвердили эту информацию.

"Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней", – заявили в Министерстве здравоохранения Украины.