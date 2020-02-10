Украина Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала о "сюрпризах"

2020-02-10 22:00 150

Во вторник, 11 февраля, в Украине удержится ветреная погода, также пройдут осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Температура воздуха в Украине ожидается высокой. В течение дня будет +1...+6 градусов, на юге местами до +8 градусов. Даже ночью существенно потеплеет до нуля градусов, лишь на Востоке столбики термометров еще покажут -3...-8 градусов за Цельсием.

"Атмосферный фронт несет в Украину осадки - дождь и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от запада до востока в течение суток", - написала синоптик.

В Киеве осадки прогнозируют уже начиная с 10 февраля. Во вторник в столице будет дождь и мокрый - ожидаются ночью и утром. Днем осадки прекратятся и прояснится, а вечером снова накроет дождь и мокрый снег.

"Ветер - юго-западный, еще остается сильным, днем во вторник немного уменьшится. Температура воздуха ближайшей ночью до +2 градусов, завтра (11 февраля - "Апостроф") днем до +5 градусов", - отметила Диденко.