Украина В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры

2020-02-11 08:12 135

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил измерять потребление газа не в кубах, а в килокалориях. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"... мы сегодня говорили с представителями регулятора о переходе на энергетические единицы. Надо прекратить потреблять газ в кубах, а начать потреблять его, как во всем цивилизованном мире, в килокалориях", - сказал Андрей Коболев в эфире ТВ, передает УНН.

По его словам, это предложение планируют реализовать в этом году. Именно энергетические единицы позволят снять вопрос качества газа, поскольку часто звучат необоснованные подозрения, что газ является не таким калорийным или чего-то не хватает.

"Тогда не будет ни морозных коэффициентов, ни вопроса калорийности, ни вопроса качества. Это решение как регулятора, так же, я думаю, частично нужна помощь парламента, чтобы законодательно поддержать возможность введения такого подхода", - считает Коболев.