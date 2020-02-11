Украина В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры

2020-02-11 08:12 135

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предложил измерять потребление газа не в кубах, а в килокалориях. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"... мы сегодня говорили с представителями регулятора о переходе на энергетические единицы. Надо прекратить потреблять газ в кубах, а начать потреблять его, как во всем цивилизованном мире, в килокалориях", - сказал Андрей Коболев в эфире ТВ, передает УНН.

По его словам, это предложение планируют реализовать в этом году. Именно энергетические единицы позволят снять вопрос качества газа, поскольку часто звучат необоснованные подозрения, что газ является не таким калорийным или чего-то не хватает.

"Тогда не будет ни морозных коэффициентов, ни вопроса калорийности, ни вопроса качества. Это решение как регулятора, так же, я думаю, частично нужна помощь парламента, чтобы законодательно поддержать возможность введения такого подхода", - считает Коболев.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Коболев предлагает приватизировать "Нафтогаз", чтобы закрыть вопрос высоких премий

2020-02-10 17:30 771

Коболев в бешенстве - Кабмин добивается снижения премий для руководства Нафтогаза

2020-02-05 12:16 8577

Зеленский решил, куда деть почти $3 млрд, которые Нафтогаз получил от Газпрома

2020-02-05 10:41 522

Ушедшая из МИД Елена Зеркаль получила хорошую должность в "Нафтогазе"

2020-01-29 11:43 630

Еще новости в разделе "Украина"

Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин

2020-02-11 08:41 75

В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры

2020-02-11 08:12 135

Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала о "сюрпризах"

2020-02-10 22:00 399

Коронавирус обнаружили у второго гражданина Украины

2020-02-10 21:30 588
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин 2020-02-11 08:41 75
В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры 2020-02-11 08:12 135
Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала о "сюрпризах" 2020-02-10 22:00 399
Коронавирус обнаружили у второго гражданина Украины 2020-02-10 21:30 588

Лента

СМИ 09:14 На Банковой заговорили об отставке главы Офиса Зеленского Андрея Богдана
08:41 Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин
08:12 В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры
08:00 В Китае число жертв коронавируса превысило 1000
22:00 Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптик рассказала о "сюрпризах"
21:30 Коронавирус обнаружили у второго гражданина Украины
21:00 Бой Усика и Чисоры отложен из-за травмы украинца
20:30 В Кабмине подготовили новые санкции против России
20:00 ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине
19:30 Украинцам для эвакуации из Китая выдвинули условие