Политика СМИ На Банковой заговорили об отставке главы Офиса Зеленского Андрея Богдана

2020-02-11 09:14 234

Глава Офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об увольнении, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ОП и Кабмине.

По словам собеседников издания, Богдан уже обсуждал с президентом Владимиром Зеленским и своими заместителями уход с должности.

О причинах намерения главы ОП не известно, официальных комментариев УП пока не получила.

Информацию о возможной отставке Богдана в эфире одного из телеканалов прокомментировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет УНИАН.

"Я не являюсь пресс-секретарем Андрея Иосифовича Богдана. Я думаю, что лучше спросить у него", − заявил спикер.

При этом он допустил вероятность такого развития событий.

"Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. Я, пожалуй, никогда не мог подумать, что буду председателем Верховной Рады Украины. Поэтому возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не гадать, а спросить", − подчеркнул Разумков.

Напомним, в августе прошлого года СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об отставке и подал его президенту. Позднее Зеленский подтвердил эту информацию. По его словам, любой член команды главы государства может уйти, когда почувствует, что не справляется с поставленными Украиной задачами. При этом президент не подписал завление главы ОП.

 

 

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