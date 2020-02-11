Курьезы Документ из кухни армейского катера Израиля - количество запретов просто поражает

2020-02-11 15:31 192

Отец солдата получил фотографию, сделанную сыном, и не поверил своим глазам: оказывается, нееврею нельзя приготовить себе поесть.

"Папа, полюбуйся, чем нам приходится заниматься в армии". Эти слова и фотографию из камбуза прислал отцу военный моряк, проходящий службу на ракетном катере ВМС ЦАХАЛа. На фото - инструкция о кашруте, которая, по словам военнослужащего, вывешена на стене камбуза. Один из пунктов гласит: "Солдат-нееврей, который хочет готовить, жарить или печь на кухне судна, должен попросить у солдата-еврея, чтобы тот зажег для него газ или духовку".

На камбузах военных катеров, как пояснили СМИ, нет специально обученного повара, и моряки готовят себе еду сами, по очереди. "Получается, если солдаты-евреи спят или не вышли в этот день в море, неевреи должны питаться всухомятку?" - задался вопросом отец.

Мужчина обратился на горячую линию организации "Светский форум" (Ха-форум ха-хилони) с вопросом, не фейк ли это.

Выяснилось, что нет. Более того, этот случай не единичен. Как рассказали активисты организации, до них дошли слухи, что в последнее время в ЦАХАЛе усилили наблюдение за кашрутом на армейских базах.

Документ из камбуза армейского катера включает нескольких десятков пунктов. Помимо стандартных предписаний (не смешивать мясную и молочную посуду, приборы и продукты), там есть запрет на полуфабрикаты не с армейских складов, а также весьма экзотические, на взгляд постороннего, пункты.

"Прежде чем готовить яйца, - говорится в инструкции, - необходимо разбить их в прозрачную емкость и внимательно посмотреть, не видно ли кровяных точек на желтке. Если точка обнаружена – необходимо выбросить все яйцо".

Сладкий перец, как поясняет инструкция, должен подвергнуться "особо тщательной проверке на выявление следов от червей", а петрушку и капусту можно использовать только при наличии определенных меток на упаковках.

Особый пункт посвящен солдатам-неевреям - им запрещено зажигать плиту и духовку. Поясним, что речь идет о любом нееврее по Галахе, в том числе прибывшем в страну по Закону о возвращении.

"Вот так относятся к нашим сыновьям, - сетует отец. - Рисковать своей жизнью он может, а поджарить себе яичницу - нет. Захотел есть - разбивай яйцо в прозрачную емкость и бегай ищи еврея".

Пищеблоки Армии обороны Израиля работают по так называемому "приказу о кашруте", подписанному главным армейским раввином. Как выяснили СМИ, строгие предписания касаются не только разделения молочного и мясного и запрета квасного в Песах, но и поведения солдат разных национальностей.

В документе, попавшем в распоряжение СМИ, говорится следующее.

"Начальник кухни должен побеспокоиться о том, чтобы только солдат-еврей выполнял перечисленные ниже действия:

1. зажигал огонь на плите или в духовке. Если огонь погас – только повар-еврей может зажечь его заново;

2. только повар-еврей "может ставить кастрюли на плиту или класть кастрюли и подносы с едой в духовку"; если повар-еврей отсутствует на месте, эти правила должен выполнить любой другой солдат, но еврей".

Приказ обязывает командиров военных баз загодя позаботиться о том, чтобы на кухне работали как минимум два повара-еврея – "для подстраховки и на всякий случай".

"До обращения этого мужчины мы не знали о том, что в кашруте существует правило зажжения огня только евреями, - объяснил Рам Вромен, председатель "Светского форума". – Мы опубликовали рассказ моряка и его отца на нашем сайте, и нам подтвердили, что это правило считается очень важным. Но почему его нужно доводить до абсурда? И почему этим заставляют заниматься бойцов ЦАХАЛа?"

По словам Вромена, в армии в последнее время начали "закручивать гайки во всем, что касается соблюдения кашрута".

Глава форума считает, что тому есть два возможных объяснения. "Первая – смена начальника генштаба. Гади Айзенкот не боялся вступать в конфликт с армейскими раввинами, требуя, чтобы права светских солдат не нарушались, - говорит Рам Вромен. - При Авиве Кохави настроения изменились, он не ссорится с главным раввином ЦАХАЛа, и последствия солдаты могут ощутить на себе".

Второй момент, по его словам, - смена руководителя в министерстве обороны. "На смену относительно либеральному Либерману пришел Беннет. Плоды его руководства в министерстве просвещения мы все знаем. А теперь это узнала и армия. Официальных распоряжений об усилении кашрута, насколько нам известно, нет, но армейские раввины чувствуют, откуда ветер дует. И вот результат".

По словам Вромена, ужесточились порядки не только на кухнях, но и при вносе посторонних продуктов на армейские базы.

"Кашрут в ЦАХАЛе – явление не новое, и вовсе не Беннет ввел его, - поясняет он. - Однако раньше строгости ограничивались тремя местами: кухней, столовой и армейским ларьком (ШЕКЕМ). Еще недавно никому и в голову не приходило проводить рейды в личных солдатских холодильниках или запрещать солдатам приготовить тост с сыром в армейском тостере. Мы получали сообщения, что солдатам запретили хранить в армейских холодильниках даже гамбургеры, купленные в магазине, со всеми возможными печатями кашрута – такого действительно не было никогда".