Украина Одним из организаторов поджога авто журналистов во Львове оказался полицейский, - СБУ

2020-02-11 17:33 72

Правоохранители установили заказчика, пособника и подстрекателя поджога автомобиля семьи львовских журналистов. Одним из подозреваемых стал сотрудник местной полиции.

Как сообщает пресс-служба СБУ, к причастности к поджогу подозревается ранее судимый житель Львова, известный в криминальном мире организацией контрабандных схем и хищения топлива Львовской железной дороги.

По одной из версий следствия, к организации поджога он привлек работника львовской полиции. Полицейский подобрал исполнителя и передал деньги за выполненную "работу". В настоящее время предполагаемый организатор скрывается от следствия за границей, ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск.

Решается вопрос об избрании меры пресечения вероятному заказчику. Предварительная квалификация инцидента "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста".

Напомним, автомобиль семьи журналистов подожгли в ночь на 30 января на улице Кубийовича в центре Львова. Никто не пострадал. В результате в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек. Позже в сети появилось видео момента поджога.

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