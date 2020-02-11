Украина В Украине проверяют на заражение коронавирусом пять человек

2020-02-11 13:16 99

Как заявила на брифинге в Киеве министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая.

"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью … и еще два контактных лица", - добавила Скалецкая, отметив, что таким образом под наблюдением находятся пять человек.

Напомним, на сегодня запланирована эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй. По приезду на родину их поместят на карантин.