Украина В Украине проверяют на заражение коронавирусом пять человек

2020-02-11 13:16 99

Как заявила на брифинге в Киеве министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая.

"У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью … и еще два контактных лица", - добавила Скалецкая, отметив, что таким образом под наблюдением находятся пять человек.

Напомним, на сегодня запланирована эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй. По приезду на родину их поместят на карантин.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Как китайский вирус захватывает мир: 43 тыс зараженных, но 4 тыс выздоровевших

2020-02-11 13:44 66

В Китае число жертв коронавируса превысило 1000

2020-02-11 08:00 201

Коронавирус обнаружили у второго гражданина Украины

2020-02-10 21:30 648

Украинцам для эвакуации из Китая выдвинули условие

2020-02-10 19:30 489

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине проверяют на заражение коронавирусом пять человек

2020-02-11 13:16 99

В Счетной палате впервые признали, долги по субсидиям могут вовсе не выплатить

2020-02-11 09:42 651

Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин

2020-02-11 08:41 210

В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры

2020-02-11 08:12 3123
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине проверяют на заражение коронавирусом пять человек 2020-02-11 13:16 99
В Счетной палате впервые признали, долги по субсидиям могут вовсе не выплатить 2020-02-11 09:42 651
Учителям должны платить зарплату в полной мере, несмотря на карантин 2020-02-11 08:41 210
В Нафтогазе решили снова изменить способ расчетов за газ - платить будем не за кубометры 2020-02-11 08:12 3123

Лента

13:44 Как китайский вирус захватывает мир: 43 тыс зараженных, но 4 тыс выздоровевших
13:16 В Украине проверяют на заражение коронавирусом пять человек
12:42 Открыта горячая линию по предупреждению домашнего насилия - номер 1547
документ 12:03 Зеленский уволил главу Офиса президента Богдана и назначил Ермака
фото 11:45 В Израиле сыпанул снег и похолодало больше чем в Киеве
ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:11 Раскрыты все зарплаты в Кабмине - заместитель получил в 10 раз больше министра
10:43 Що насправді підписав голова Нафтогазу замість контракту на транзит газу в ЄС
10:15 В Туркменистане мужчинам запретили закрашивать седину - решение президента
09:42 В Счетной палате впервые признали, долги по субсидиям могут вовсе не выплатить
СМИ 09:14 На Банковой заговорили об отставке главы Офиса Зеленского Андрея Богдана