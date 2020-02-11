Украина В Киеве хотят переименовать еще одну станцию метро

2020-02-13 14:46 219

Станцию киевского метро "Дорогожичи" могут переименовать в "Бабий Яр" для сохранения памяти о трагедии, которая произошла в этом районе в 1941 году. 

"Зайдя в проект "Бабий Яр", я с удивлением обнаружил, что город не помнит о том, как убили четверть его горожан. Многие говорят, что нельзя забывать эту трагедию. Но, чтобы не забывать, нужно постоянно что-то делать для этого. Поэтому мы выходим с инициативой о переименовании станции метро "Дорогожичи" в "Бабин Яр", -  написал в своем Facebook директор международного мемориального фонда "Бабий Яр" Макс Яковер.

Он напомнил, что с ХІХ века эта местность на картах отмечена как "Бабий Яр", а самые ранние упоминания об этом месте относятся к XVII веку. В этой связи Яковер отметил, что станция метро "Дорогожичи" находится на этой территории, и нельзя это просто игнорировать.

По его словам, просто переименовать станцию для возрождения истории недостаточно.

"За переименованием станции должен последовать редизайн. Именно со станции и должен начаться рассказ, который продолжается в заповеднике и затем в музее. Переименование - это пролог", - отметил Яковер.

Кроме того, он уверяет, что фонд готов покрыть все затраты метрополитена, связанные с переименованием и редизайном станции "Дорогожичи".

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