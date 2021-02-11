Политика Комитет ВР поддержал переименование поселка в Донецкой области на Нью-Йорк

2021-02-11 20:30

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления поддержал переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк. Такое решение было принято на заседании Комитета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Детали

Соответствующее решение на заседании комитета 3 февраля одобрили 18 депутатов.

По результатам обсуждения Комитетом принято решение поддержать переименование таких сел:

- села Коросное Львовского района Львовской области на Коросно;

- села Старый Чарторыйск Камень-Каширского района Волынской области на село Чарторыйск;

- села Кринички Житомирского района Житомирской области на село Буймир;

- села Болгарка Бердянского района Запорожской Одесской области на село Софиевка;

- села Брустуров Косовского района Ивано-Франковской области на село Брустуры;

- села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области на село Киданч;

- села Хымчин Косовского района Ивано-Франковской области на село Химчин;

- села Борщив Львовского района Львовской области на село Боршив;

- села Мокриевка Миргородского района Полтавской области на село Мокрии;

- села Заречное Ахтырского района Сумской области на село Боголюбовое;

- села Зеблозы Кременецкого района Тернопольской области на село Зеблазы;

- села Поминик Уманского района Черкасской области на село Калиновка.

Переименовать Новгородское на Нью-Йорк пытались еще в 2017 году депутаты прошлого созыва, но в 2019 году проект отозвали. Необходимость переименования объясняли тем, что это историческое название поселка.

Справка

Отмечается, что Нью-Йорк - это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года. С 1892 года это была немецкая колония, основанная менонитами (христианский протестантское движение, возникшее в Нидерландах).

Название Нью-Йорк официально появилось на военных картах в 1846 году, а в списки населенных пунктов Екатеринославской губернии село Нью-Йорк внесли еще в 1859 году. В начале 20 века в поселке работала женская гимназия, школа для бедных, семилетняя школа, сельсовет.

Зато переименовали поселок на Новгородское во времена Советского Союза в 1951 году.

Сейчас поселок расположен неподалеку линии фронта в Донбассе, там есть железнодорожная станция "Фенольная". Населения Новгородского составляет чуть более 10 тысяч человек.

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