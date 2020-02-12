Украинцев предупредили, что в январских платежках за газ суммы заметно вырастут

Суммы в платежках за январь оказались выше, чем в декабре из-за того, что выросла цена на газ.
"Сейчас по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
При этом он уверяет, что в феврале платежка будет ниже.
"Она будет ниже чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал он.
Гончарук также заявил, что "по итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой".
Напомним, с января украинцы начали получать отдельную платежку за доставку газа. Как пояснил регулятор – это разделение платежа, который существовал и ранее.
Правда, после появления нового платежа, из тарифа за кубометры никто эту сумму не вычел. Вышло, что транспортировку голубого топлива оплачиваем дважды - один раз по отдельной квитанции и второй, когда покупаем кубометры (фактически в эту сумму уже были включены расходы на транспортировку)