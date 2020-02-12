Украина Украинцы в Китае: Нас "эвакуируют" уже две недели

2020-02-12 16:30 231

По меньшей мере полсотни граждан Украины сейчас находятся в Ухане, где бушует коронавирус, и ожидают эвакуации.

Украинцы, которые сейчас находятся в китайском городе Ухань, уже две недели ожидают эвакуации из-за коронавируса. При этом операция постоянно переносится. Об этом сообщила украинка Ирина Чайко на своей странице в Facebook.

По ее словам, эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля, потом 10 февраля, позже - в ночь с 11 на 12 февраля.

"В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (около 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель Консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине - иначе без него мы не сядем в самолет. Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая (министр здравоохранения Украины - ред.) несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", - сообщила Чайко.

Более того, по ее словам, украинцам выделили небольшую материальную помощь, достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации.

"И вот, все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя и их ждут Дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что ... самолет, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами - нет", - написала украинка.

"Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон - Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с "европейской" державой", - добавила она.

Чайко также сообщила, что власти Украины еще две недели назад заявляли, что они полностью готовы к эвакуации: говорили о месте проведения карантина - сначала, что это где-то в Ровно, потом - две базы в Киевской области.

"А вчера чиновники заявили, что у них нет места для карантина... Что, правда?! Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из Европейской страны. А по факту...", - добавила она.

Также, по информации ТСН, двое украинских спортсменов приехали в Китай работать тренерами, теперь же мечтают о возвращении домой.

"Мы уже были уверены, что уедем, что все будет хорошо...", – признался один из них.

Не может дождаться эвакуации из Уханя и украинская модель Александра Волкова. Девушка просит правительство вывезти ее и говорит, что готова к любому карантину: "Хоть в пещеру поселите нас!".