Украина Гончарук объяснил задержку с эвакуацией украинцев из Китая

2020-02-12 20:30 132

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил задержку с эвакуацией украинцев из Уханя с дополнительными мерами безопасности.

"Мы продолжаем искать возможность, чтобы провести эвакуацию таким образом, чтобы не создавать дополнительных рисков для местного населения (в Украине, - ред.). Это главная задача", - заявил Гончарук во время брифинга.

Также он подчеркнул, что эвакуация произойдет только при 100% уверенности в том, что для Украины угрозы распространения вируса нет.

Кроме того Гончарук отметил, что у правительства уже готов самолет, и его отправка в Ухань произойдет в ближайшие дни.