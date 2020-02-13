Украинских водителей ждут новые драконовские штрафы: кому и за что придется платить

Новые штрафы ждут украинских водителей в 2020 году
Суммы штрафов заметно подскочат.
Список новых штрафов за нарушение ПДД для водителей в 2020 году:
-за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 гривен /сейчас 510 гривен;
-за оставление места ДТП - 3400 гривен /сейчас 255 гривен, предусматривается возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев;
-за вождения лицом, не имеющим на это права - 10200 гривен /сейчас 510 гривен;
-за несоблюдение правил остановки и стоянки автомобилей на месте для электрокаров или создание препятствий водителям таких авто - от 340 до 510 гривен;
-за автомобиль с нарушением таможенных правил штраф - от 85 до 170 000 гривен;
-за перевозку детей без автокресел - 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) в случае первого нарушения и 50 необлагаемых минимумов (850 грн) за повторное нарушение в течение года.
Об этом идет речь в законопроекте №2628, который уже зарегистрирован на сайте украинского парламента и передан на рассмотрение в профильный комитет.
Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Значительно более суровые санкции предусмотрены для тех, кто паркуется на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".