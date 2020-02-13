Украина Украинских водителей ждут новые драконовские штрафы: кому и за что придется платить

2020-02-13 19:30 138

 

Новые штрафы ждут украинских водителей в 2020 году

Суммы штрафов заметно подскочат.

Список новых штрафов за нарушение ПДД для водителей в 2020 году:

-за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 гривен /сейчас 510 гривен;

-за оставление места ДТП - 3400 гривен /сейчас 255 гривен, предусматривается возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев;

-за вождения лицом, не имеющим на это права - 10200 гривен /сейчас 510 гривен;

-за несоблюдение правил остановки и стоянки автомобилей на месте для электрокаров или создание препятствий водителям таких авто - от 340 до 510 гривен;

-за автомобиль с нарушением таможенных правил штраф - от 85 до 170 000 гривен;

-за перевозку детей без автокресел - 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) в случае первого нарушения и 50 необлагаемых минимумов (850 грн) за повторное нарушение в течение года.

 Ранее мы рассказывали о том, что в Раде уготовили украинцам новые драконовские штрафы за неправильную парковку. Нардепы планируют резко ужесточить меры за парковку в не предназначенных для этого местах.

Об этом идет речь в законопроекте №2628, который уже зарегистрирован на сайте украинского парламента и передан на рассмотрение в профильный комитет. 

Так, законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн. Значительно более суровые санкции предусмотрены для тех, кто паркуется на местах для водителей с инвалидностью - им придется вложить 34 тыс грн. Аналогичный штраф предусмотрен для тех “хитрецов”, кто без оснований использует знак "водитель с инвалидностью".

 Также законопроект предусматривает упрощенную процедуру фиксации доказательств нарушения правил парковки. Теперь для этого достаточно фотографии. 

 

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