Украина Украинских водителей ждут новые драконовские штрафы: кому и за что придется платить

2020-02-13 19:30 138

Новые штрафы ждут украинских водителей в 2020 году

Суммы штрафов заметно подскочат.

Список новых штрафов за нарушение ПДД для водителей в 2020 году:

-за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 гривен /сейчас 510 гривен;

-за оставление места ДТП - 3400 гривен /сейчас 255 гривен, предусматривается возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев;

-за вождения лицом, не имеющим на это права - 10200 гривен /сейчас 510 гривен;

-за несоблюдение правил остановки и стоянки автомобилей на месте для электрокаров или создание препятствий водителям таких авто - от 340 до 510 гривен;

-за автомобиль с нарушением таможенных правил штраф - от 85 до 170 000 гривен;

-за перевозку детей без автокресел - 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн) в случае первого нарушения и 50 необлагаемых минимумов (850 грн) за повторное нарушение в течение года.