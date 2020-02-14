Политика Глава ОП Ермак жестко отреагировал на материал "Схемы" о Зеленском в Омане

2020-02-14 09:43 129

Новый Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ложью материал проекта "Схемы" о поездке Владимира Зеленского в Оман. Свое мнение о журналистском расследовании Ермак опубликовал на Facebook.

“Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - посетовал Ермак.

По его словам, завтра кто угодно может выпустить сюжет, в котором единственным доказательством будут утверждения "источников" и "манипулятивные фразы".

Ермак задает вопрос, приемлемо ли это и является ли это журналистикой, и сам на отвечает: "Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет".

При этом он напомнил о приоритетности для Зеленского свободы слова. Ермак и сам считает, что СМИ должны критиковать власть, но критика должна подкрепляться фактами.

"Мы готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами.

Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях", - отметил руководитель Офиса президента.

Напомним, журналисты проекта "Схемы" ранее обнародовали материал, в котором сообщается, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский.