Украина На Подоле в Киеве такси таранило маршрутку - много пострадавших

2020-02-14 12:42 129

На столичном Подоле в результате столкновения легковушки Audiи маршрутки травмы получили шесть человек, среди которых беременная женщина.

По данным полиции, авария произошла на улице Кирилловской. Предварительно установлено, что водитель Audiне справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

"В результате происшествия трое пассажиров общественного транспорта, водитель иномарки и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Согласно данным проведенного теста, 28-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).