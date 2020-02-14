Политика Министр Дубилет пояснил, как пройдет перепись населения на оккупированных территориях

2020-02-14 13:45 153

Правительство только изучает возможность проведения переписи на территориях неподконтрольных Донбасса и Крыма. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН. Мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана", - сказал Дубилет.

В ходе переговоров решили, что "нужно изучить, насколько это возможно". После этого в Интернете разлетелась новость "Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник", написал министр.

"В сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начала писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт", - подытожил министр.

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