Украина ВНО в 2020 году: школьникам придумали новое испытание, «будет еще сложнее...»

2020-02-15 11:30 339

Стало известно, как именно Минобразования планирует изменить ВНО для абитуриентов

Об этом в эфире украинского телеканала рассказала министр образования Анна Новосад.

По ее словам, в 2020 году задание на ВНО изменят в сторону компетентностного подхода.

Поэтому, как уверяет Новосад, тесты будут более касаться реальных жизненных ситуаций.

"Собственное развитие и самостоятельная работа – также важный этап обучения в школе и в подготовке к ВНО. Я считаю, что в рамках школьного обучения подготовиться к тестам абсолютно реально", – подчеркнула глава Министерства образования, рассказывая о новом испытании для абитуриентов.

Она также добавила, что тестирование должно проверять навыки компетенций, которыми овладевает ребенок в течение школьного времени и которые заложены в основу Новой украинской школы.

Ранее мы рассказывали о том, что некоторые украинские выпускники могут не сдавать ВНО по завершению учебы. Это касается тех абитуриентов, которые поступают с неподконтрольных Украины территорий Донбасса и Крыма.

Им упростили процедуру подачи документов на поступление, поэтому сертификатов о прохождении ВНО от них требовать не будут.

Сама регистрация на внешнее независимое оценивание уже стартовала и продлится до 24 марта.

"Абитуриентам надо обратиться в образовательный центр "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина", заполнить образовательную декларацию и сдать три вступительных экзаменах – по украинскому языку, истории Украины и профильному предмету (или творческий конкурс)", – проинформировали ранее абитуриентов с оккупированных территорий.

Стоит также отметить, что в 2019 году по упрощенной процедуре в украинские вузы поступили 1600 учеников из Донбасса и 265 – из Крыма.