Политика Вакарчук задекларировал 12,9 млн гривен доходов

2020-02-16 00:20 249

 

Народный депутат Украины, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук задекларировал 12,9 миллионов гривен гонорара. Об этом музыкант и политик сообщил в посте на своей странице в Facebook.

Гонорар был выплачен ему за тур в составе группы "Океан Эльзы" в 2016-2017 годах.

"Личная новость, которая должна стать публичной, учитывая статус депутата. Наконец получил гонорар за "Мировой тур", который Океан Эльзы сыграли в 2016-2017 годах. Компания-организатор зарубежной части тура выплатила мне гонорар за все 24 концерта, которые провели тогда в разных городах мира", - написал Вакарчук в соцсети.

Он также добавил, что выплатит с полученной суммы налог, как и требует закон.

"Все доходы политиков должны быть открыты. Мои - открытые, и дают мне возможность быть независимым", - резюмировал Вакарчук.

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