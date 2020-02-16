Украина В ООС сообщили о масштабных минометных обстрелах

2020-02-16 12:30 210

 

За сутки сепаратисты выпустили по украинским защитникам 53 мины, однако, в ВСУ день прошел без потерь.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе выпустили в сторону украинских позиций 53 мины. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что только в сторону населенного пункта Ореховое незаконные вооруженные формирования выпустили 34 мины. Всего за сутки зафиксированы 10 нарушений режим прекращения огня со стороны противника.

Украинские позиции обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись рядом с Марьинкой, Красногоровкой, в районе населенного пункта Павлополь, возле Широкиного, Травневого, Новолуганского.

"Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток противник обстрелял защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за сутки 14 февраля на Донбассе зарегистрированы 13 обстрелов позиций ВСУ, один военный был ранен.

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