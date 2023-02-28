Чтобы оформить денежную помощь от ООН в размере 6600 гривен на человека, нужно предоставить такие данные:

  • ФИО;
  • место и дату рождения, номер телефона;
  • налоговый номер;
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер банковской карты;
  • любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Стоит подчеркнуть, что ранее украинцы могли подавать заявки онлайн, однако сейчас сделать это самостоятельно невозможно. Оформлением выплаты занимаются специалисты БФ "Право на защиту", которые работают в пунктах, где производится сбор данных по каждой семье.

Отметим, что некоторым украинцам уже выплатили по 100 тысяч гривен.