ВОЙНА В Украине Украинцам сообщили, как оформить 6600 гривен помощи от ООН

2023-02-28 20:00

ООН продолжает выплачивать украинцам, которые пострадали от войны, развязанной Россией против Украины, денежную помощь. Сумма выплаты составляет 6600 гривен на одного члена семьи, то есть 2200 гривен на протяжении трех месяцев. При этом выплачивается сумма одним платежом.

Об этом пишет Travel РБК-Украина.

Кто может подать заявку

Сейчас программа реализуется во многих областях страны. На конец февраля это:

Сумская,

Черниговская,

Львовская,

Черкасская,

Кировоградская,

Полтавская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Харьковская,

Одесская,

Николаевская,

Хмельницкая,

Винницкая,

Житомирская,

Киевская,

Херсонская области.

При этом важным условием предоставления выплат является неполучение денежной помощи от международных организаций ранее, а также доход не более 5400 гривен на одного члена семьи.

В частности, оформить заявку могут переселенцы или украинцы, которые не меняли место жительства после 24 февраля 2022 года, но пострадали от военных действий.

Условия получения помощи от ООН

Приоритетными для данного вида выплат являются такие категории граждан:

Семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше).

Семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет.

Семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, в частности имеющими инвалидность или хроническими заболеваниями.

Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями.

Какие документы понадобятся