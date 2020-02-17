Украина Под Киевом пьяный полицейский сбил двух пешеходов и пытался скрыться

2020-02-17 14:45 162

“В городе Бровары сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля „Nissan“. Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не уменьшил скорость, не остановился, чтобы предоставить преимущество им и совершил наезд на двух людей”, — сообщает пресс-центр Нацполиции в Киевской области.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.

“На место аварии прибыли следственно-оперативная группа, руководство Броварского отдела полиции. Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе “Драгер”, — добавляется в сообщении.

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.