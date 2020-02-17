Украина Минздрав засекретил место карантина украинцев из Китая

2020-02-17 17:00 255

 

Самолет для эвакуации украинцев из Китая отправится завтра, а вернется в четверг. Прибывших на 14 дней поместят на карантин.

В Украине выбрали два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, но их названия держат в тайне.

Как известно, рейс за украинцами в Ухане запланирован на 18 февраля. Этим же бортом планируют забрать граждан Аргентины.

"Сегодня определены два учреждения, которые я не могу назвать, но они есть. По ним ведется полная подготовка. Одно основное, одно резервное на случай, если что-то произойдет", - сказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 17 февраля.

По его словам, планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Все они будут находится минимум под 14-дневным наблюдением в Украине.

Он напомним, что на самолет не допустят граждан с симптомами коронавируса.

"Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал он.

При этом замминистра попросил называть содержание граждан под наблюдением не карантином, а обсервацией.

"Если в течение обсервации у кого-то из прибывших проявятся симптомы болезни, его госпитализируют в больницу, в бокс, который предотвращает распространение. Будет диагностика. Если подтвердится, что у этого человека есть болезнь, вызванная этим коронавирусом, тогда срок пребывания в обсервации всех остальных продлится на 14 дней с момента изоляции этого человека", - сказал Ляшко.

В Минздраве подчеркнули, что на данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Отметим, в Киевской и Львовской областях местные жители устроили протесты из-за слухов размещения эвакуированных украинцев в местных санаториях.

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