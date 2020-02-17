Украина В Кабмине заговорили о концессии больниц и университетов

2020-02-17 21:00 108

 

При этом пилотный проект государственно-частного партнерства реализуют в двух аэропортах- в Виннице и Ровно.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов допускает, что в будущем Украина может сдавать в концессию не только объекты транспортной инфраструктуры, но и социальные объекты, среди которых больницы и университеты. Об этом он сказал во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.

"О концессиях я отмечу: у нас есть пакеты аэропортов и портов, и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах. Это зависит от конкретных условий, конкретной стратегической задачи", - сказал Тимофей Милованов.

Согласно данным презентации, в планах на 2020 год - пилотный проект государственно-частного партнерства в двух аэропортах - в Виннице и в Ровно, а также предварительное технико-экономическое обоснование аэропортов во Львове, Запорожье, Херсоне и Черновцах.

Также в планах исследования железнодорожных станций для старта пилотных проектов по их концессиям в Харькове, Днепре, Виннице, Хмельницком, Николаеве и Чопе.

Как сообщалось, в концессию был передан Херсонский морской порт. Победителем тендера стала компания Рисоил-Херсон, которая инвестирует около 300 млн гривен в порт.

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