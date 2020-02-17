Украина Кому стоит опасаться коронавируса: ВОЗ раскрыла новые важные данные

2020-02-18 10:00 258

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом.

Об этом сообщают на Twitter-странице ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями.

По его словам, ВОЗ получила от Китая новые данные, которые помогли лучше понять возрастной диапазон людей, склонных к инфицированию коронавирусом, степень тяжести заболевания и уровень смертности.

"В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным; риск смерти увеличивается, чем вы старше. Мы наблюдаем сравнительно немного случаев среди детей", - отметил Гебреисус.

Впрочем, по словам главы ВОЗ, полученных данных недостаточно, чтобы понять причины такой тенденции.

"Эти новые данные устраняют некоторые пробелы в нашем понимании, но другие остаются", - добавил Гебреисус.

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