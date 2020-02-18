Украина Украина переходит в безнал: за месяц в обороте стало на 4% меньше наличных

2020-02-18 16:41 99

Объем наличных денег в обращении вне банковской системы за январь сократился на 3,7% - до 370 млрд грн. По данным Национального банка, объем денежной массы за этот период вырос на 2% - до 1,467 трлн грн, денежной базы - сократился на 1,6%, до 470 млрд грн.

Напомним, в наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2020 года находилось денег на 425 млрд грн, что на 6,2% больше чем на начало прошлого года (400,1 млрд грн).

Объем наличных денег в обращении вне банковской системы за 2019 год вырос на 6% - до 385 млрд грн. Объем денежной массы за этот же период вырос на 12,3% - до 1,435 трлн грн, денежной базы - на 9,6%, до 477 млрд грн.

В НБУ отмечают, что увеличение объемов наличных денег в обращении в течение прошлого года обусловлено потребностями растущей экономики в средствах расчета. Однако спрос на наличные сдерживался дальнейшим развитием безналичных платежей.

Источник: Финклуб