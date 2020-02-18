Украина Военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке

2020-02-18 11:30 168

Противник ударил по классической схеме - в стык двух бригад, сообщает Машовец

Боевики т.наз. "ЛНР" пошли на прорыв в районе Золотого и трассы "Бахмутка" двумя ударными группами, которые поддержали ствольная артиллерия и минометы крупного калибра.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад (72-й и 93-й)

"Судя по всему, замысел командования противника – выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка – Крымское... или по крайней мере, оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки", – пишет офицер ВСУ.

"Ещё одним участком приложения усилий противника стал участок у Новотошковки и Орехово. Надо понимать, это фланговое обеспечение действий по плацдарму, с целью сковать наши тактические резервы на этом участке", – продолжил координатор "Информсопротвиления".

Он подтвердил, что ВСУ понесли потери.

"Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Её характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям на этом участке", – подытожил Машовец.