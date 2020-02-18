Украина В Киевской области начинаются антитеррористические учения

2020-02-18 13:30 264

На территории Киевской области три дня будут проходить антитеррористические учения силовых структур. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"С сегодняшнего дня и до 21 февраля на территории города Белая Церковь и на прилегающих районах Киевской области пройдут масштабные учения с участием подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

В полиции призвали всех жителей Киевской области сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к временным неудобствам и возможным ограничениям и обратили внимание на необходимости заблаговременного планирования своих маршрутов, учитывая ограничения.

Также правоохранители обращаются с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, гвардейские авиаторы прошли обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.