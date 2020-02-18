Украина Украина эвакуирует из Китая граждан нескольких стран

2020-02-18 10:30 147

Забрать своих граждан Украину попросили более десяти стран, они за это заплатят, рассказал Аваков.

Более десяти стран обратились к Украине с просьбой эвакуировать их стран из китайской провинции Хубэй, всего будет вывезено 36 иностранцев. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, с запросом о помощи в эвакуации обратились представители Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. Эти государства заплатят Украине за эвакуацию их граждан.

Кроме того, будет эвакуировано 50 украинцев. Те, кто будут работать с эвакуированными, будут одеты в костюмы бактериологической защиты - начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего объекта, где будут находиться эвакуированные граждане. Эвакуация начнется 20 февраля.

Как рассказал министр, кроме экипажа, на борту также будут полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.

Самолет прибудет в один из аэропортов Украины на специальную санитарную полосу. Вопрос выбора аєропорта до сих пор решается. Такая же ситуация с местом карантина для эвакуированных.

Когда как украинцев пересадят в автобус, самолет продезинфицируют. Включая замену воздушных фильтров. Отходы, которые останутся в самолете, сожгут.

После того как автобусы прибудут к месту назначения, украинцев из Уханя поместят в специальные отдельные корпуса, где они будут обеспечены всем необходимым.

Кроме того, место карантина будет окружено бойцами Нацгвардии и сотрудниками ГСЧС. Рядом будет располагаться штаб сил Нацгвардии.

После завершения срока пребывания на карантине, указанных лиц отпустят, если не будет других показаний врачей.