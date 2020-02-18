Украина Украина эвакуирует из Китая граждан нескольких стран

2020-02-18 10:30 147

 

Забрать своих граждан Украину попросили более десяти стран, они за это заплатят, рассказал Аваков.

Более десяти стран обратились к Украине с просьбой эвакуировать их стран из китайской провинции Хубэй, всего будет вывезено 36 иностранцев. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, с запросом о помощи в эвакуации обратились представители Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран. Эти государства заплатят Украине за эвакуацию их граждан.

Кроме того, будет эвакуировано 50 украинцев. Те, кто будут работать с эвакуированными, будут одеты в костюмы бактериологической защиты - начиная от водителя в автобусе и заканчивая медиками и людьми, которые будут обеспечивать жизнедеятельность всего объекта, где будут находиться эвакуированные граждане. Эвакуация начнется 20 февраля.

Как рассказал министр, кроме экипажа, на борту также будут полицейский, два врача, медсестра, военнослужащий и сотрудник консульства. Все они вместе с эвакуированными будут отбывать карантин.

Самолет прибудет в один из аэропортов Украины на специальную санитарную полосу. Вопрос выбора аєропорта до сих пор решается. Такая же ситуация с местом карантина для эвакуированных.

Когда как украинцев пересадят в автобус, самолет продезинфицируют. Включая замену воздушных фильтров. Отходы, которые останутся в самолете, сожгут.

После того как автобусы прибудут к месту назначения, украинцев из Уханя поместят в специальные отдельные корпуса, где они будут обеспечены всем необходимым.

Кроме того, место карантина будет окружено бойцами Нацгвардии и сотрудниками ГСЧС. Рядом будет располагаться штаб сил Нацгвардии.

 

После завершения срока пребывания на карантине, указанных лиц отпустят, если не будет других показаний врачей.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В марте в Украине ударит жара: синоптики предупредили об очередном погодном экстриме

2020-02-18 09:00 252

ВОЗ сделала громкое заявление касательно нового китайского коронавируса

2020-02-17 21:30 468

В Украине разработали собственные тесты на коронавирус

2020-02-17 20:00 414

Размер алиментов в Украине резко изменится: у Гончарука раскрыли новые суммы, подробности

2020-02-17 19:00 447

Еще новости в разделе "Украина"

Военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке

2020-02-18 11:30 168

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2020 году: разъяснение для украинцев

2020-02-18 11:00 150

Украина эвакуирует из Китая граждан нескольких стран

2020-02-18 10:30 147

Кому стоит опасаться коронавируса: ВОЗ раскрыла новые важные данные

2020-02-18 10:00 264
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке 2020-02-18 11:30 168
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2020 году: разъяснение для украинцев 2020-02-18 11:00 150
Украина эвакуирует из Китая граждан нескольких стран 2020-02-18 10:30 147
Кому стоит опасаться коронавируса: ВОЗ раскрыла новые важные данные 2020-02-18 10:00 264

Лента

12:30 Россия втрое увеличила военный потенциал у границ Украины - разведка
12:00 Зеленский срочно собирает СНБО: что происходит?
11:30 Военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке
11:00 Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2020 году: разъяснение для украинцев
10:30 Украина эвакуирует из Китая граждан нескольких стран
10:00 Кому стоит опасаться коронавируса: ВОЗ раскрыла новые важные данные
09:30 Армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС: что происходит
09:00 В марте в Украине ударит жара: синоптики предупредили об очередном погодном экстриме
08:30 В Минздраве сообщили сколько человек эвакуируют из Уханя
08:00 Ломаченко проведет главный бой в карьере: названа дата и место