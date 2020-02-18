Украина Эвакуированных из Китая привезут в Киев и отправят на секретный карантин

2020-02-18 17:40 447

Рейс с украинцами из китайского Уханя прибудет в аэропорт Борисполь, а не во Львов. Об этом свидетельствуют обновленные данные онлайн-табло на сайте авиакомпании SkyUp.

Ранее онлайн-табло на сайте авиакомпании показывало, что рейс из Уханя будет выполнен во Львов с промежуточной посадкой в Алматы.

В то же время, губернатор Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области не планируют размещать эвакуированных украинцев.

"В Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса, в том числе львовский. Вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", - написал глава Львовской ОГА в Facebook.

При этом Козицкий отметил, что область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности.

Как известно, место карантина держат в тайне. Всего на него поместят около ста украинцев.

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