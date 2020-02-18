Курьезы Госкино запретило фильм, в котором сыграл и продюссировал Владимир Зеленский

2020-02-18 21:45 192

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрацию фильма с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как указано в сообщении на официальном сайте Госкино, в 2019 году под запрет попали пять лент. Их запрещено распространять и демонстрировать в кинотеатрах, на телевидении и для любых других коммерческих целей.

Три фильма были запрещены на основании приказов Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Так фильм Мачете нельзя показывать из-за Стивена Сигала, а ленту Сорванцы из Тимпельбаха из-за Жерара Депардье.

Российский фильм Восемь первых свиданий попал под запрет из-за актрисы Екатерины Варнавы. В этом фильме также сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский, выступивший также одним из продюсеров и сценаристов ленты. В список попали еще два российских фильма: Я так не думаю и Стрела.

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