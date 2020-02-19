Украина Укртелеком повышает тарифы на стационарную связь

2020-02-19 18:30 225

 

С начала марта отменяется скидка, которая действовала для населения с начала 2020 года.

Начиная с 1 марта Укртелеком вводит новые тарифы на стационарный телефон для населения, которые будут выше предыдущих. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Отмечается, что 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года.

Кроме того, Укртелеком повысил тариф на план Домашний базовый с 94 грн. до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера). Тариф Домашний безлимитный повышен с 99 грн до 123 грн.

Ранее сообщалось, что Укртелеком передумал с начала 2020 года повышать тарифы.

Также стало известно, что Укртелеком отключит таксофоны по всей Украине. Развитие различных каналов коммуникаций привело к существенному уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов, утверждают в Укртелекоме.

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