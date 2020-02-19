Украина Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о неприятностях

2020-02-19 18:00 486

20 февраля в Украине погоду будет определять антициклон, пока циклон Wiltrud "отправился" в сторону Исландии, Великобритании и Скандинавии. В большинстве областей Украины в этот день будет без осадков. А вот 23-24 февраля синоптик прогнозирует резкое увеличение количества осадков в стране.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Лишь небольшой фронтик (20 февраля, - "Апостроф") приведет в западные области Украины дождь и мокрый снег. Осадки, вероятно, придут к Винницкой и Житомирской областям", - пишет она.

По данным синоптика, в течение дня в Украине ожидается от 3 до 8 градусов тепла.

В Киеве 20 февраля будет облачно, однако осадков не предвидится. В столице завтра от 5 до 6 градусов тепла.