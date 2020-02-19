Украина Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о неприятностях

2020-02-19 18:00 486

 

20 февраля в Украине погоду будет определять антициклон, пока циклон Wiltrud "отправился" в сторону Исландии, Великобритании и Скандинавии. В большинстве областей Украины в этот день будет без осадков. А вот 23-24 февраля синоптик прогнозирует резкое увеличение количества осадков в стране.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Лишь небольшой фронтик (20 февраля, - "Апостроф") приведет в западные области Украины дождь и мокрый снег. Осадки, вероятно, придут к Винницкой и Житомирской областям", - пишет она.

По данным синоптика, в течение дня в Украине ожидается от 3 до 8 градусов тепла.

В Киеве 20 февраля будет облачно, однако осадков не предвидится. В столице завтра от 5 до 6 градусов тепла.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Россия втрое увеличила военный потенциал у границ Украины - разведка

2020-02-18 12:30 504

В марте в Украине ударит жара: синоптики предупредили об очередном погодном экстриме

2020-02-18 09:00 498

Украинским водителям готовят "письма счастья": за что вытрясут последнюю копейку

2020-02-16 10:00 873

Дожди, мокрый снег и солнце: синоптики дали контрастный прогноз на 15 февраля

2020-02-15 14:00 921

Еще новости в разделе "Украина"

Украинка не эвакуировалась из Уханя из-за собаки

2020-02-19 21:00 9

Доллар почти по 24,50: что было с рынком в среду

2020-02-19 20:30 63

Получили достойный отпор: появились кадры последствий атаки боевиков на ВСУ

2020-02-19 19:30 156

Укртелеком повышает тарифы на стационарную связь

2020-02-19 18:30 225
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинка не эвакуировалась из Уханя из-за собаки 2020-02-19 21:00 9
Доллар почти по 24,50: что было с рынком в среду 2020-02-19 20:30 63
Получили достойный отпор: появились кадры последствий атаки боевиков на ВСУ 2020-02-19 19:30 156
Укртелеком повышает тарифы на стационарную связь 2020-02-19 18:30 225

Лента

21:00 Украинка не эвакуировалась из Уханя из-за собаки
20:30 Доллар почти по 24,50: что было с рынком в среду
20:00 В МВФ рассказали, как последствия коронавируса скажутся на мировой экономике
19:30 Получили достойный отпор: появились кадры последствий атаки боевиков на ВСУ
19:00 Гончарук объяснил необходимость в охране эвакуированных из Китая граждан
18:30 Укртелеком повышает тарифы на стационарную связь
18:00 Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о неприятностях
17:30 В Иране рассказали, почему затягивается расшифровка «черного ящика»
17:00 В Ухань прилетел самолет для эвакуации украинцев: где разместят людей по прилету в Украину
16:30 Германия назвала неэффективным обследование пассажиров на коронавирус перед эвакуацией из Китая