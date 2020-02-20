Украина Эвакуированных передали врачам - что происходит в аэропорту Харькова

2020-02-20 13:44 135

В аэропорту Харькова врачи осматривают пассажиров самолета, прибывшего из Китая, сообщил губерантор области Алексей Кучер.

"По состоянию на сейчас проверяют людей, которых доставили. Официальной информации (об их состоянии здоровья – ред.) еще нет", - приводит слова Кучера Интерфакс-Украина.

Он отметил, что после окончания проверки все будут направлены в Новые Санжары на пяти автобусах в сопровождении полиции.

Отвечая на вопрос, что будет, если у кого-то из пассажиров или членов экипажа зафиксируют повышенную температуру, Кучер предположил, что их также повезут в Новые Санжары.

"На сегодняшний день Харьковская область не принимает людей, эвакуированных из Китая. Она транзитная, все направляются в Новые Санжары", - пояснил Кучер.

Вместе с тем он отметил, что в случае необходимости область готова принять этих людей. Самолет и багаж будут дезинфицирован.