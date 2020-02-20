Украина Нацгвардия прорвала оборону, у людей паника: появились свежие данные о ситуации в Новых Санжарах

2020-02-20 16:00 156

В Новых Санжарах Полтавской области обострилась ситуация в связи с ожидаемым прибытием туда эвакуированных из Китая украинцев. Так, здесь заблокировали мост через реку, чтобы не пропустить транспорт.

О ситуации в Facebook написала журналист Ирина Земляная. По ее словам, Нацгвардии удалось прорвать оборону активистов в одном месте, но те отступили в район моста.

"Я немного переживаю за тот мост, потому что он в аварийном состоянии и чтобы он не рухнул... Автобусное сообщение отменено. Мама работает директором школы в соседнем селе, в 6 утра смогла выехать из Новых Санжар, но как будет возвращаться не знаю, потому что все перекрыто.

На работу в нефтедобывающую компанию не могут свести работников, потому что дороги заблокированы", - пишет она.

По словам женщины, местные жители продолжают паниковать и накручивать друг друга. Они также распространяют разные фейки.

"Президент написал, что санаторий изолирован, но это не правда, потому что он граничит с жилыми домами... По некоторой информации директор санатория "Новые Санжары" написал заявление на увольнение", - добавила она.