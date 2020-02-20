Украина Все шокированы: пассажир спецрейса из Китая рассказал, что происходит в самолете

2020-02-20 16:15 99

 

Прибывшие спецрейсом из Китая в Украину граждане шокированы протестами в Новых Санжарах. Об этом рассказал на своей странице в Facebook одним из пассажиров самолета, украинец Александр Махов.

По его словам, все 77 эвакуированных и экипаж самолета были очень шокированы тем, что происходит в Новых Санжарах.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводники, пилоты и медики - все добровольцы, полетевшие забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову", - отметил Махов.

Также он показал, что происходит внутри самолета. На опубликованных фото видно, что все пассажиры носят противовирусные маски, а некоторые даже одеты в спецкостюмы.

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