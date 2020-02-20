Украина В МВД рассказали, какие регионы представляют эвакуированные украинцы

2020-02-20 20:00 231

В Министерстве внутренних дел рассказали, жителей каких областей эвакуировали из Уханя. Об этом во время брифинга сообщил спикер министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Артем Шевченко.

"Мариуполь. Кстати, из Мариуполя эвакуирован самый молодой эвакуированный гражданин - 2012 года рождения. Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, Львовская, город Киев, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская, Одесская, Донецкая (области - ред.). Фактически, вся наша страна ", - отметил он.

Добавим, на борту самолета работали врачи и проверили состояние эвакуированных из Уханя пассажиров. Далее они автобусами отправились из Харьковского аэропорта.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что ближайшие 2,5-3 часа самолет продезинфицируют. Дезинфекция также будет багажа граждан Украины и иностранцев, которых эвакуировали из Уханя.

Как сообщалось ранее в УНН, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Перед этим самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

Напомним, в эвакуационном списке 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из Уханя вчера вечером и сделал остановку в Алматы.

Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.