Украина "Эпидемия глупости": врач раскритиковала протесты против прибытия украинцев из Китая

2020-02-20 20:30 138

Она подчеркнула, что весь медперсонал готов работать днем и ночью, они укомплектованы, морально устойчивы и профессиональны.

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook прокомментировала сложившуюся вокруг возвращения здоровых украинцев в нашу страну из охваченного коронавирусом Китая. По ее словам эта ситуация показала только одно: все то, что имеет прямое отношение к национальной безопасности страны, в т.ч. ее биобезопасности, должно иметь четкую вертикаль (никакой децентрализации) и прямое подчинение президенту. По крайней мере, на тот период, который необходим для восстановления утраченных функций.

Как отметила Голубовская, те, кто считает, что людей не надо возвращать, должны понимать следующее:

1. Карантин - это режимно-ограничительное мероприятие в системе противоэпидемической защиты населения, предусматривающее полную изоляцию контактных лиц, обеспечиваемую вооруженной охраной. При этом конституционные права граждан в плане их свобод резко ограничиваются.

2. Т.о. длительное время люди находятся под постоянным прессингом запретительных и ограничительных мер, включая запреты выходить на улицы, общаться с близкими, покупать самостоятельно еду и т.д.

3. Постоянное нахождение в замкнутых пространствах на фоне бремени этих ограничительных мер формирует в обществе очаги социально-психологической напряженности - люди становятся подвержены панике, совершают неадекватные поступки, включая нанесение себе вреда или подвергая себя смертельной опасности.

4. В современном мире каждый из нас в любое время может очутиться в подобной ситуации. Запомните - мы находимся на пороге серьезных глобальных вызовов. И лично мне не хотелось бы быть покинутой нашим государством.

Те, кто боится завоза в страну вируса, по словам инфекциониста, должны знать, что:

1. Достаточно четко отработаны мероприятия по изоляции прибывших наших соотечественников и санитарной защите территории.

2. "Гораздо большую опасность и вред для страны, чем наши сограждане из Китая, представляют собой так называемые государственные деятели, которые не только ликвидировали противоэпидемическую службу, но и перестали готовить эпидемиологов в медицинских ВУЗах, чем совершили, на мой взгляд, диверсию против Украины. Эти же деятели подготовили почву для уничтожения инфекционных стационаров. Слава Богу, не успели", - пишет Голубовская.

3. "Также гораздо большую опасность сейчас для нас представляет эпидемия глупости, заключающаяся в нагнетании страстей, выдумыванием всяких небылиц, рытьем окопов и запаливанием шин, дабы не допустить своих здоровых соотечественников на обсервацию", - добавила врач.

Она подчеркнула, что весь медперсонал готов работать днем и ночью, они укомплектованы, морально устойчивы и профессиональны. "Все спокойно работают и ждут прибытия наших сограждан.

Которых мы все с вами обнимем (хотя бы виртуально) и примем такими, как они есть - с вирусом или без. Возвращайтесь, дорогие, у вас есть Родина, и мы вас ждем", - подытожила Голубовская.