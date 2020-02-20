Украина В Посольстве рассказали, почему трех украинцев не эвакуировали из Китая, и что с ними сейчас

2020-02-20 21:00 75

При третьем медосмотре перед посадкой в самолет, который должен эвакуировать людей из китайского города Ухань в Украину, была обнаружена повышенная температура в трех украинских граждан. Утром 20 февраля у всех трех наших соотечественников температура тела была нормальная. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Китайской Народной Республике.

"Перед отлетом китайским медперсоналом было проведено медицинское освидетельствование граждан Украины и иностранцев на предмет обнаружения возможных признаков инфицирования коронавирусом или симптомов болезни, который осуществлялся трижды: на входе в аэропорт, в местах паспортного/таможенного контролей и перед посадкой в самолет. При последнем, третьем медосмотре перед посадкой в самолет была обнаружена повышенная температура (37,4 - 37,5 с) у трех украинских граждан (2 мужчин и 1 женщины) и одной гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет", - сообщили дипломаты.

По их словам, указанные лица при содействии правительства провинции Хубэй были доставлены временно в гостиницу, в которой обеспечены условия карантина.

"К счастью, утром 20 февраля у всех трех наших соотечественников температура тела была нормальная. Посольство Украины в КНР сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан", - добавили в посольстве.