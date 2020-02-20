Украина видео Ад творится в Новых Санжарах: автобусы с людьми разгромили, количество раненых растет

2020-02-20 20:45 402

 

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в санаторий в Новых Санжарах на Полтавщине

На месте сейчас наблюдается давка, силовики пытаются оттеснить радикально настроенных местных жителей, транспорт с прибывшими на место поврежден и сообщается о первых пострадавших. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По информации местных изданий, люди выглядели счастливо и махали руками, но протестующие начали забрасывать их камнями, одному разбили голову.

Сообщается также, местные жители кричат и открыто угрожают расправой вновь прибывшим согражданам, мол, завтра они придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными.

Полиция разгоняет протестующих, сообщается, что одного из них избили до потери сознание. На кадрах также видно, что на территории что-то горит, всюду слышны крики, прибывшие украинцы в автобусах очень напуганы.

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