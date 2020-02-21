Украина "Перегар, страх и психоз" - в МВД раскрыли другую сторону протестов в Новых Санжарах

2020-02-21 11:42 231

Директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко рассказал о своих впечатлениях от протестов в Новых Санжарах Полтавской области, куда эвакуировали людей из китайского города Ухань. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Скоро полные сутки в дороге и в работе. В 05:00 20 февраля начал, почти в 05:00 21 февраля закончил. Потому что возвращались в Киев автотранспортом - невозможность взлететь из-за тумана из Полтавы. Несколько личных впечатлений от работы внутри темы, что станет, без сомнения, настольной для изучения комуникационщиками и особенно ипсошниками. Впечатления сугубо субъективные", - написал Шевченко.

Он заметил, что внутри протестов стоял стойкий перегар от местных жителей, несмотря на то, что было распоряжение закрыть все заведения, в которых был алкоголь.

"Днем было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змей, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти и как влиться в малейшую щель в душах, сердцах и горлянках. И этот градус в промилле без сомнения добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям", - добавил чиновник.

Он также рассказал о "всепобеждающий, алогичный страх", который был характерен преимущественно для женщин. Это привело к панике. Люди были убеждены, что "раз оно с Китая - то значит смерть по нам точно пришла". Шевченко сказал, что не думал, что потенциальная угроза, которую никто еще не почувствовал, может так напугать.

Также директор Департамента коммуникации МВД рассказал, что одна из причин паники - отсутствие осведомленности у местных жителей. Кроме того, по мнению Шевченко, "народ просто хайповал от самого факта того, что вдруг оказался в центре такого внимания", потому что ничего интересного про Новые Санжары в СМИ не было слышно давно.

Артем Шевченко отметил, что среди протестующих царило тотальное недоверие ко всему, что говорит кто-либо из власти. Их контр-аргументы базировались на слухах, домыслах и на извращенной информации. Кроме того господствовало мнение "Везде не пустили, чего мы должны пускать?" или " А чего вы их по их домам не развезли по ваших поместьях?".

Представитель МВД отметил, что у людей отсутствует минимальная медицинская грамотность и культура профилактики. Например, на вопрос, кто из присутствующих привит от гриппа и ОРВИ люди смолчали. Этими болезнями ежегодно болеет 5 млн граждан и некоторые из них умирают.

"Индуктивный психоз. У людей в таком состоянии уходят все сдерживатели: моральные, этические, социальные, интеллектуальные. Верх берет патологический страх, который индуцируется автоматически от человека к человеку. И этот психоз бывает, что охватывает целые города", - добавил Антон Шевченко в завершение.