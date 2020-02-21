Украина "Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев

2020-02-22 09:30 132

 

Футбольный клуб "Шахтер" выразил готовность эвакуировать оставшихся в Ухане украинцев на самолете клуба.

Детали: официальный сайт клуба

Прямая речь капитана и вратаря клуба Андрея Пятова: "После поединка (с "Бенфикой" – ред.) удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент предложил отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая.

Договорились, что, если в этом будет необходимость, клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами".

Детали: Также он рассказал, что за счет денег, вырученных от продажи билетов после матча с "Бенфикой", футболисты решили предоставить финансовую помощь эвакуированным.

Средства должны пойти на обеспечение "комфортных бытовых условий" для людей на обсервации в Новых Санжарах.

Также сообщается, что Фонд Рината Ахметова обеспечит людей на обсервации тестами для выявления коронавируса, а врачей и персонал - одноразовыми защитными медицинскими костюмами.

Что было ранее: Донецкий Шахтер в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове победил со счетом 2:1 португальскую Бенфику.

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