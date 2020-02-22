Украина Дверь без замка и бьющийся током душ: украинка пожаловалась на условия в Новых Санжарах

2020-02-22 12:30 174

 

В четверг вечером, 20 февраля, эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, несмотря на протесты местных жителей, поселили в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" на Полтавской области.

Одна из эвакуированных украинок Александра Волкова показала, в каких условиях люди будуть находиться на карантине в течение 14 дней. Женщина в Instagram показала комнаты, в которые заселили людей. На нем видно, что в комнатах стоят старые кровати и другая мебель, в дверях нет замка, зато есть ключ.

Также женщина пожаловалась на то, что душ ударил ее током.

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