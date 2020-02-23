Украина Новые Санжары. Скалецкая рассказала об обстановке в санатории

2020-02-23 13:00 435

 

Министр Зоряна Скалецкая сообщила, что вчера провела несколько совещаний по скайпу

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала об обстановке в санатории Нацгвардии в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда поселили эвакуированных из китайского Уханя. Об этом она сообщила в Facebook.

"У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из министерства здравоохранения все время на связи", - отметила Скалецкая.

По ее словам, вчера за день было несколько совещаний по скайпу.

Журналист телеканала Украина Александр Махов, который находится в санатории с эвакуированными людьми, уточнил у себя в Facebook, что иностранцы просят книги на английском и испанском языках. Желающие могут их оставить за пределами санбазы, где оборудован специальный пункт сбора.

20 февраля после сообщения МВД о том, что эвакуированных из Китая граждан доставят в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", в поселке произошли столкновения местных жителей и полиции. Президент Владимир Зеленский призвал граждан прекратить протесты и быть человечными.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил местным жителям в Санжарах, что эвакуированные из Уханя граждане не представляют для них опасности.

Однако, несмотря на это, местные пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями.
0 февраля Скалецкая приняла решение присоединиться к эвакуированным из Уханя и провести с ними в обсервации 14 дней, чтобы таким образом успокоить жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения приехавших из Китая людей возле их села.

 

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