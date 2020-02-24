Украина Минздрав готов к новой эвакуации из Китая

2020-02-24 18:30 189

 

Украинские дипломаты выясняют, есть ли в Китае украинцы, желающие покинуть страну из-за коронавируса.

Украина готова провести еще одну эвакуацию граждан из Китая, заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 24 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы готовы к еще одной эвакуации наших граждан, сейчас МИД ведет работу с гражданами, которые находятся в китайской провинции Хубэй, и выясняет, есть ли желание и готовы ли они к эвакуации на территорию Украины", - сказал он.

"Если такое желанием будет высказано, то, я думаю, правительство сделает все, чтобы быстро и качественно их доставить. События, которые происходили неделю назад, не повторятся", - заверил Ляшко.

Он также сообщил, что все, кто работают в обсерваторе в Полтавской области, обеспечены необходимыми средствами защиты.

Ляшко заверил, что у эвакуированных в Полтавской области никаких симптомов острого респираторного заболевания нет.

В свою очередь, глава Госупогранслужбы Сергей Дейнеко заверил, что случаи, когда прибывающие в Украину граждане будут отказываться проходить температурную проверку, будут преданы огласке.

"Если человек откажется проходить обследование, мы сделаем это публичным, сделаем стрим, доведем до общества, пусть его за пределами пункта пропуска встречают наши активные граждане, и забирают сами у него анализы, и отвозят куда захотят", - подчеркнул он.

Ранее в ГПСУ сообщили, что у прибывших рейсами из Италии будут проверять температуру.

 

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