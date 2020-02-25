фото-видео фото В Антарктиде выпал кровавый снег - стала известна причина невероятного феномена

2020-02-26 08:40 414

Снег рядом с украинской антарктической станцией Академик Вернадский приобрел кроваво красный цвет. Ученые объяснили причину необычного окраса снежного покрова.

"Интересный окрас снегу придают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis", - говорится в сообщении на странице Минобразования и науки в Facebook.

Полярники добавили, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снежном покрове на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать.

Пользователи Соцсети отметили, что снег на некоторых кадрах выглядит жутко: "Такое впечатление, что там какая-то бойня была", "Похоже на место преступления". Нашлись и те, кто вопреки научному пояснению, счел это библейским пророчеством.