фото-видео фото В Антарктиде выпал кровавый снег - стала известна причина невероятного феномена

2020-02-26 08:40 414

Снег рядом с украинской антарктической станцией Академик Вернадский приобрел кроваво красный цвет. Ученые объяснили причину необычного окраса снежного покрова. 

"Интересный окрас снегу придают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis", - говорится в сообщении на странице Минобразования и науки в Facebook.

Полярники добавили, что водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снежном покрове на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать.

Пользователи Соцсети отметили, что снег на некоторых кадрах выглядит жутко: "Такое впечатление, что там какая-то бойня была", "Похоже на место преступления". Нашлись и те, кто вопреки научному пояснению, счел это библейским пророчеством.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото На антарктическую станцию "Академик Вернадский" пришел Императорский пингвин

2019-10-28 14:45 3348

Томос ПЦУ отправят в Антарктиду на станцию "Академик Вернадский"

2019-03-25 10:41 5532

фото ЧП в Антарктиде: от шельфового ледника откололся айсберг размером почти в 2 тысячи км

2019-03-01 20:28 7608

Россияне устроили поножовщину на полярной станции в Антарктике

2018-10-26 11:14 4311

Еще новости в разделе "фото-видео"

фото В Антарктиде выпал кровавый снег - стала известна причина невероятного феномена

2020-02-26 08:40 414

фото Чудо природы: на пустынном берегу Мертвого моря расцвели миллионы цветов

2020-02-25 09:39 402

фото Карантин для спасенных: Куда на самом деле поселят эвакуированных сегодня из Китая украинцев

2020-02-20 12:16 1296

видео В Сети появилось видео - боевики запускают снаряды по украинским позициям

2020-02-18 13:04 1161
Все статьи раздела "фото-видео"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

фото В Антарктиде выпал кровавый снег - стала известна причина невероятного феномена 2020-02-26 08:40 414
фото Чудо природы: на пустынном берегу Мертвого моря расцвели миллионы цветов 2020-02-25 09:39 402
фото Карантин для спасенных: Куда на самом деле поселят эвакуированных сегодня из Китая украинцев 2020-02-20 12:16 1296
видео В Сети появилось видео - боевики запускают снаряды по украинским позициям 2020-02-18 13:04 1161

Лента

11:42 Глава Укрэнерго со скандалом уходит в отставку - не согласен с политикой Минэнерго
11:14 Эпидемия коронавируса в Италии: в стране уже 11 подтвержденных жертв
10:41 Мера пресечения задержанным 20 февраля в Новых Санжарах еще не избрана
СМИ 10:13 Под Гончаруком снова зашаталось кресло. Зеленский якобы уже нашел замену премьер-министру
09:39 Точный курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно подорожали
09:11 В Киевтеплоэнерго пояснили платежку за отопление в январе в Киеве на 53 тысячи
фото 08:40 В Антарктиде выпал кровавый снег - стала известна причина невероятного феномена
08:12 Пересекающим границу Украины будут мерять температуру - первые признаки коронавируса
23:30 Китайский ученый первым принял вакцину против коронавируса, которую сам и разработал
23:00 Коронавирус расползается по Европе: к Австрии и Хорватии "присоединились" новые страны