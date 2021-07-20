Фото-видео фото В Антарктиде пингвины окружили украинскую станцию «Академик Вернадский»

2021-07-20 15:45

На острове Галиндез в Антарктиде, где расположена украинская станция «Академик Вернадский», в июле стали появляться пингвины.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, обычно когда в Антарктике зима (а в Украине лето), пингвины, живущие возле станции, уходят немного севернее «Вернадского».

Поскольку они питаются крилем, то им нужна открытая вода для охоты на добычу. Поэтому когда акваторию вокруг «Вернадского» на зиму сковывает лед, пингвины откочёвывают туда, где есть открытая вода.

Климат меняется и зимы становятся теплее, участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где находится украинская станция, сейчас можно найти в течение всей зимы, а значит и пингвины теперь держатся совсем неподалеку.